La UEFA fa nuovamente jackpot: i ricavi dai diritti televisivi e commerciali della Champions League e delle altre competizioni per club toccheranno e supereranno i 5 miliardi di euro all’anno, stabilendo un nuovo record. Secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg, i contratti per la trasmissione dei tornei maschili UEFA, per un totale di 19 paesi tra Europa e continente americano, esclusi gli Stati Uniti hanno fruttato ricavi complessivi derivanti da diritti tv e accordi commerciali dovrebbero superare i 5 miliardi di euro annui nel nuovo ciclo. Oltre alla Champions, hanno registrato un aumento consistente delle offerte per i propri diritti di trasmissione anche Europa League e Conference, rese ancora più combattute dall’eliminazione del cosiddetto ascensore che portava le formazioni eliminate dalla competizione superiore all’inizio della fase degli scontri diretti.

Si tratta del secondo aumento consecutivo dei ricavi da diritti televisivi per la UEFA che nel precedente ciclo aveva registrato un incremento del 20% nei principali mercati europei come Regno Unito, Italia, Francia, Germania e Spagna. Nel nostro Paese, in particolare, la conferma di Sky e Amazon, con la prima pronta a sborsare 280-290 milioni rispetto ai 220 dell’attuale contratto, ha portato ad un totale di 395 milioni includendo la piattaforma OTT Prime Video. Lo sfondamento del muro dei cinque miliardi di euro l'anno, quindi, è ormai messo in preventivo per il nuovo ciclo di vendita dei diritti televisivi dal 2027 al 2031.