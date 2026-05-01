Nella serata di domenica l'Inter ospietrà il Parma a San Siro con l'obiettivo di vincere e di cucirsi sul petto il 21esimo scudetto della sua storia. Un appuntamento importante che - stando alle informazioni raccolte da La Gazzetta dello Sport - probabilmente spingerà il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ad affidarsi ai suoi titolarissimi, eccezion fatta per l'infortunato Hakan Calhanoglu (bloccato negli ultimi giorni da un risentimento al soleo della gamba sinistra).

Il grande vero dubbio riguard l'attacco e il compagni di reparto di Marcus Thuram: accanto al francese ci sarà uno tra Pio Esposito e Lautaro Martinez, con il classe 2005 che, sempre secondo la rosea, al momento risulta leggermente favorito sul capitano interista. "Il Toro ha recuperato, ma è probabile che subentri a gara in corso per preservarsi in vista della finale di Coppa Italia", si legge sul sito del quotidiano.

Per il resto tante certezze di formazione: davanti a Yann Sommer la difesa a tre composta da Yann Bisseck (tornato al gol nel pareggio di Torino contro i granata), Manuel Akanji e dal rientrante Alessandro Bastoni, insidiato da Carlos Augusto. In mediana si vedrà agire Piotr Zielinski nel ruolo di regista con accanto Nicolò Barella e Henrik Mkhitaryan (ma attenzione a Petar Sucic), mentre le fasce saranno di proprietà di Denzel Dumfries a destra e Federico Dimarco dalla parte opposta.