Mentre il campo promette di assegnare matematicamente lo Scudetto nel weekend in arrivo, il mercato continua a rosicchiare sempre più spazio nelle cronache relative all'Inter. Anche perché le premesse sono chiare, servirà ritoccare sensibilmente la rosa attuale andando a scegliere i profili giusti e limitando al minimo il margine di errore. C'è un reparto in particolare che rischia di essere oggetto di profondo rinnovamento: la difesa. Francesco Acerbi e Matteo Darmian sicuramente, Stefan de Vrij probabilmente, Carlos Augusto e Alessandro Bastoni eventualmente partiranno, con i soli Manuel Akanji (riscatto automatico) e Yann Bisseck certi di rimanere. Per questa ragione alla società nerazzurra vengono quotidianamente accostati nuovi difensori e i nomi sono arcinoti: Tarik Muharemovic, Oumar Solet, Mario Gila... Ma occhio alle sorprese, che potrebbero nascere dalle classiche opportunità tanto care a Beppe Marotta.
L'ultima in ordine di tempo riguarda Nathan Aké, difensore classe 1995 del Manchester City, nazionale olandese. Il suo contratto in scadenza nel 2027 e un ruolo marginale nelle rotazioni di Pep Guardiola lo stanno convincendo a cercare gloria altrove. Per questa ragione, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, il difensore mancino è stato proposto all'Inter da intermediari e il club nerazzurro, di rimando, ha iniziato a valutare costi e fattibilità di questa possibile operazione, senza fretta. Sicuramente per età e stipendio non è proprio il giocatore ideale per la proprietà, che preferisce profili più giovani da valorizzare. Ma per questioni prettamente di campo potrebbe essere un altro Akanji, per ruolo, per esperienza e provenienza.
Ad oggi Aké non rappresenta una necessità, ma potrebbe diventarlo qualcora il Barcellona riuscisse a trovare i fondi necessari per Bastoni per presentarsi con cognizione di causa in Viale della Liberazione. Oppure se Carlos Augusto decidesse di rifiutare il rinnovo offerto per trovare maggior minutaggio altrove. L'olandese infatti sarebbe un braccetto mancino ideale per sostituire uno dei due nerazzurri a rischio cessione.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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