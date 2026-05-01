La prossima estate, l'Inter potrebbe tornare alla carica per Curtis Jones, centrocampista classe 2001 del Liverpool, questa volta con ben altri argomenti da mettere sul tavolo nella potenziale trattativa con i Reds rispetto allo scorso gennaio. Stando a Sportitalia, l'affare resta certamente complicato, ma decisamente più fattibile dopo il gradimento registrato in Viale della Liberazione per la soluzione nerazzurra da parte del giocatore inglese, che ha il contratto in scadenza nel 2027, e dal suo entourage. Il club milanese, stando al giornalista Gianluigi Longari, ci proverà con una proposta a titolo definitivo, magari contando di poter investire i soldi ricavati dalla cessione di Davide Frattesi, partente pressoché certo.

Detto del centrocampo, non ci sono grandi novità per quanto riguarda il reparto difensivo: l'Inter aspetta ancora una mossa concreta del Barcellona con Alessandro Bastoni, che intanto ha già parlato con i catalani, in fase di riflessione circa la strategia da adottare per regalare il miglior profilo possibile ad Hansi Flick. Parallelamente, l'Inter sta muovendo passi importanti per Tarik Muharemovic e Omar Solet: "un lavoro di semina - si legge sul sito di SI - che il management interista dovrà decidere se e quanto concretizzare anche in relazione alle uscite nel medesimo reparto".