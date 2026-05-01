Dopo aver messo in bacheca il 21esimo scudetto della sua storia, l'Inter dovrà rifarsi il look a livello di rosa, un'esigenza dettata dalla carta d'identità di molti dei senatori, alcuni dei quali, peraltro, hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. E' il pensiero di Beppe Accardi, operatore di mercato, che ha parlato così delle possibili strategie del club nerazzurro in vista della prossima stagione, quella che i nerazzurri, con ogni probabilità, cominceranno da campioni d'Italia in carica: "L'Inter deve prepararsi a un nuovo corso. Sicuramente inizierà una logica di rinnovamento", le sue parole. 

Chi contenderà il tricolore 2026-27 all'Inter sarà il Milan, secondo Accardi: "Deve continuare a lavorare come sta facendo, ancora con Allegri. Ha fatto una stagione importante, soddisfacente. Deve soltanto completare un po' l'organico per tornare a lottare per vincere il campionato". 

Sezione: News / Data: Ven 01 maggio 2026 alle 16:58
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.