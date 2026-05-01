Sul Corriere dello Sport di oggi si parla anche del mercato della Roma, impegnata nella corsa per centrare un posto nelle prossime coppe europee, ma con uno sguardo già alla finestra estiva del calciomercato. C'è una partita delicata, quella dei rinnovi, che riguarda anche un nome accostato all'Inter: Lorenzo Pellegrini.

Il futuro del giocatore è davanti a un bivio. Sente la maglia della Roma cucita addosso, ma dall'altra parte potrebbe guardare altrove per un progetto che possa garantirgli maggiore centralità tecnica ed economica. I colloqui tra entourage e club sono partiti circa un mese fa e Pellegrini, che guadagna 6 milioni netti a stagione dal 2021, ha davanti una società che ha bisogno di abbassare i costi. Per restare deve accettare un ridimensionamento del 50% dello stipendio (almeno). A trent'anni, però, potrebbe essere l'ultimo contratto importante della carriera.

La porta del club resta spalancata perché Gasperini vuole tenerlo, lo considera un giocatore che può garantire intensità e continuità. La stima dell'allenatore pesa, può essere la chiave. Ci si riaggiornerà alla fine del campionato, anche perché ad oggi Pellegrini deve superare anche uno scoglio "di campo", l'infortunio dal quale sta cercando di recuperare (lesione muscolare di secondo grado al flessore della coscia destra). L'obiettivo è rientrare prima possibile e dare una mano ai giallorossi.