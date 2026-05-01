Maurizio Sarri è alle prese con le scelte in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter del prossimo 13 maggio all'Olimpico. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico è focalizzato in particolare sulla scelta della punta centrale da schierare titolare. Si giocano il posto in tre: Daniel Maldini, Tijjani Noslin e Boulaye Dia. Ad oggi l'unico scartato del reparto avanzato è Ratkov, nettamente indietro nelle gerarchie rispetto agli altri elementi della batteria degli attaccanti.

La scelta arriverà dopo la partita di lunedì contro la Cremonese, poi ci sarà la doppia sfida coi nerazzurri, prima in campionato e poi in Coppa Italia per la finale. Chi giocherà il primo "round" quasi certamente non ci sarà dal 1' nel secondo, ovviamente ritenuto il più importante. Lo storico recente dice che Sarri aveva promosso Maldini come titolare, ma l'attaccante si è fermato prima della Fiorentina, è quindi andato in panchina con Napoli e Atalanta ed è poi entrato nel finale con l'Udinese, siglando il 3-3. Noslin è stato invece promosso titolare con il Napoli, è stato confermato con l'Atalanta giocando 120', per poi essere spostato nella posizione di ala con l'Udinese. Solo per la sfida contro la Fiorentina è stato scelto come titolare Dia.

Nella scelta peseranno le caratteristiche che Sarri vorrà sfruttare contro i nerazzurri, ma sia Noslin che Maldini hanno dato segnali incoraggianti. E già con la Cremonese potrebbero esserci delle indicazioni importanti.