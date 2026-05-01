La stagione di Donyell Malen con la Roma ha finora dell'incredibile. Arrivato durante il mercato invernale, l'attaccante olandese è già arrivato a 11 reti nel campionato italiano, giocando meno di metà stagione. Attualmente è terzo nella classifica marcatori, a una sola segnatura dal trio formato da Marcus Thuram, Nico Paz e Tasos Douvikas e a cinque dalla vetta, occupata con 16 reti da Lautaro Martinez.

L'ambizione del giocatore è quella di spingere la Roma a centrare il traguardo delle coppe europee (il massimo sarebbe ovviamente entrare in Champions League) e arrivare a una clamorosa vittoria nella graduatoria dei bomber. Finora, con undici centri, si è già avvicinato a Batistuta in un'altra speciale classifica: solo l'argentino ha segnato di più nelle sue prime quindici partite in giallorosso, arrivando a quota quattordici.

Inoltre, da quando ha messo piede in Serie A, non ci sono altri giocatori che sono riusciti a calciare più dell'olandese nello specchio della porta. Nel rapporto tra gol e minuti giocati è a quota 0,87 a partita, al terzo posto dietro a gente come Harry Kane e Kylian Mbappé, che viaggiano a medie stratosferiche: il primo a 1,38 ogni 90', il secondo a 0,90, pochissimo sopra Malen. Dietro al giallorosso mostri sacri come Lewandowski e Haaland. Anche per questo, il resto dell'Europa ha aperto gli occhi, ma Gasperini vuole tenerselo stretto.