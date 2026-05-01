Il futuo della porta dell'Inter è argomento caldo in questo periodo, con le gerarchie che cambiano costantemente e oggi, riporta Sportmediaset, sembrano essere in piena evoluzione. Ad oggi, posto che Yann Sommer lascerà Milano per fine contratto, in Viale della Liberazione le valutazioni sono due: la prima porta a Guglielmo Vicario, pallino nerazzurro, con la situazione del Tottenham che può venire incontro ai nerazzurri: in caso di retrocessione degli Spurs in Championship, il costo potrebbe ridursi.

Occhio poi alla soluzione interna. Pepo Martinez è stato un investimento due anni fa (circa 14 milioni), l'Inter lo considera un potenziale titolare, poteva giocare di più ma il club ha fiducia in lui. Si giocherà tutto in questo finale di stagione per dare garanzie tecniche ma anche comportamentali sia a Cristian Chivu sia alla dirigenza. In tal caso l'Inter cercherebbe un vice, perché Raffaele Di Gennaro resterebbe come terzo, in quanto utile per le liste.