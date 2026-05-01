Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato della stagione in corso dei partenopei ai microfoni della BBC. Rimpianti? "Dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto, al di là di come andrà: ma non è un punto di arrivo, dobbiamo sempre puntare a fare di più perché nel calcio tutto cambia velocemente tra alti e bassi continui. Bisogna concentrarsi su una partita alla volta".