Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato della stagione in corso dei partenopei ai microfoni della BBC. Rimpianti? "Dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto, al di là di come andrà: ma non è un punto di arrivo, dobbiamo sempre puntare a fare di più perché nel calcio tutto cambia velocemente tra alti e bassi continui. Bisogna concentrarsi su una partita alla volta".

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 01 maggio 2026 alle 18:40
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione