Manu Koné e Curtis Jones piacciono all'Inter e possono giocare insieme. Ecco perché non è escluso che nei prossimi mesi il club nerazzurro affondi per entrambi. Allo stesso tempo è molto probabile che Hakan Calhanoglu rinnovi il contratto e che Aleksandar Stankovic venga contro-riscattato dal Bruges dopo l'ottima stagione trascosa in Belgio. Sono queste, stando alle indiscrezioni raccontate da La Gazzetta dello Sport, le manovre che la dirigenza dell'Inter ha in mente per il centrocampo della prossima stagione.

In mediana ci sarà ovviamente chi dovrà fare spazio ai nuovi innesti. Secondo la rosea sono tre gli indiziati principali: il primo è Henrikh Mkhitaryan, in scadenza il prossimo 30 giugno e con un rinnovo sempre più complicato, mentre il secondo è invece Davide Frattesi, corteggiato dal Nottingham Forest in Premier League ma anche da altre big del campionato italiano. Il terzo nome in bilico è quello di Andy Diouf, in quest'annata schierato principalmente fuori ruolo sulla corsia di destra. Le mosse sono da capire, ma l'Inter prepara una mezza rivoluzione del reparto.