Dump di foto pubblicato da Lautaro Martinez che, in attesa di osservare a distanza la gara della sua Inter contro il Bodo/Glimt nella speranza che i compagni riescano nell'impresa di ribaltare il risultato fruttato in Norvegia. Compito non semplice per la squadra di Chivu che per veder schiarire l'orizzonte che porta alla fase ad eliminazione diretta di Champions League dovrà scalare la ripida e scoscesa montagna scandinava senza il capitano. L'argentino è trepidante e sofferente per via dello stop forzato che lo terrà fuori per un po' e, tra una terapia e l'altra, tenta di ingannare il tempo sui social dove ha appunto pubblicato una carrellata di foto che comprende anche qualche scatto con la sua Beneamata: "Ricarica per tornare più forte" scrive il capitano su Instagram. Post sotto il quale non poteva mancare l'intrusione di un compagno.

Di chi si tratta? Domanda retorica: del solito 'crazy' Thuram. Il Tikus non ha perso l'occasione per prendere ironicamente in giro il compagno di reparto al quale commenta: "Finalmente !! Grazie per questo Dump sontuoso".