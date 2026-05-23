Numeri importanti, personalità crescente e un futuro sempre più nerazzurro. Francesco Pio Esposito ha chiuso la sua prima stagione con la prima squadra dell’Inter raggiungendo la doppia cifra: 10 gol in 50 presenze complessive.

Il decimo gol arrivato all’ultima giornata

La rete contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato ha permesso all’attaccante di chiudere il cerchio dopo settimane di attesa: “Questo gol lo aspettavo da un po’ perché ho fatto prima ad arrivare a nove, poi il decimo non arrivava”. Un traguardo significativo per il classe 2005, autore di 7 reti in Serie A, 2 in Champions League e una in Coppa Italia, nonostante qualche problema fisico nel finale di stagione.

L’omaggio social dell’Inter

Il club nerazzurro ha celebrato il giovane attaccante con un post dedicato: “Come celebrare le 50 presenze in maglia nerazzurra? Basta segnare”. Poi un altro contenuto pubblicato insieme a Lautaro Martinez: “Abbiamo adorato questo duo”.

Il rapporto con Lautaro e la fiducia di Chivu

Proprio Lautaro è stato uno dei punti di riferimento del giovane attaccante durante tutta la stagione. Il capitano argentino lo ha preso sotto la propria ala sin dai primi giorni del ritiro, accompagnandone la crescita dentro e fuori dal campo. Una scelta sostenuta anche da Cristian Chivu, che ha creduto nel talento del centravanti fin dall’inizio. Fiducia ripagata pienamente da Esposito, destinato a restare al centro del progetto nerazzurro ancora a lungo.