Sofie Junge Pedersen è la protagonista della quinta puntata di 'My Story', il nuovo format di Inter TV in cui le calciatrici della Prima Squadra femminile nerazzurra si raccontano. Nell'anticipazione offerta dal club nerazzurro sul profilo X, la giocatrice danese descrive se stessa indicando un pregio e un difetto che riconosce nel suo carattere: "Uso la mia carriera non solo per i miei obiettivi ma anche per aiutare le altre persone. Ogni tanto penso troppo, sono una perfezionista e questo non va sempre bene".