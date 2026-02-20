Senza Lautaro Martinez, Francesco Pio Esposito è chiamato a trascinare ancora l'Inter. Per il classe 2005 è un momento di forma importante, il canterano ha preso parte a 4 reti nelle ultime 6 gare di campionato (3 gol e 1 assist), dopo essere stato coinvolto in tre gol nelle prime 17 presenze in Serie A con l’Inter. Senza dimenticare l'unico gol segnato dai nerazzurri al Bodo Glimt nel playoff di Champions.