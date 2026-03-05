Il derby contro il Milan si avvicina ma l'Inter proseguirà la preparazione al match domani, vista la giornata di riposo concessa oggi da Cristian Chivu (che però ha fatto tappa ad Appiano Gentile). L'unico giocatore presente al centro sportivo nerazzurro è stato Ange-Yoan Bonny, che - riporta SportMediaset - ha svolto lavoro individuale e vede il recupero.

"L'attaccante - si legge sul sito dell'emittente - dovrebbe tornare in gruppo domani alla ripresa degli allenamenti e punta così alla convocazione per la panchina nel derby". 

