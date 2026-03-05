Mentre Milano si prepara al derby, l'Inter e l'Atalanta si avvicinano al loro duello incrociato in programma alle 15 di sabato 14 marzo allo stadio Giuseppe Meazza. Il club milanese ha già aperto le varie fasi di vendita dei tagliandi, compresa quella dedicata ai tifosi ospiti. Per facilitare le indicazioni di vendita e di accesso allo stadio, la Dea ha diramato una nota con tutti i dettagli utili ai tifosi atalantini.

I biglietti riservati al settore ospiti (terzo anello blu) sono a disposizione fino alle 19 di venerdì 13 marzo e il prezzo del biglietto è di € 20. "Per accedere allo stadio, FC Internazionale Milano invita i tifosi atalantini a passare dal parcheggio a loro riservato sito in via Federico Tesio, vicino Via Harar (e non andare quindi direttamente all’ingresso 10 dedicato), in quanto lì verranno svolte le attività di filtraggio dal personale preposto" si legge inoltre nella nota.