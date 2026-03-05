San Siro è sold-out a tre giorni di distanza dal fischio d'inizio del derby tra Milan e Inter, appuntamento fissato in calendario per domenica sera alle 20.45. Come precisa Calcio e Finanza, il tutto esaurito per la stracittadina farà registrare al Milan "il suo record d’incasso per quanto riguarda una partita casalinga in Serie A, superando i quasi 5,9 milioni di euro di un Milan-Inter di marzo 2019". 

Se i numeri dovessero essere confermati, allora scivolerebbe al terzo posto il derby Milan-Inter del 22 aprile 2024 (5,74 milioni di euro) che consegnò la Seconda Stella ai nerazzurri guidati da Inzaghi. 

Sezione: Focus / Data: Gio 05 marzo 2026 alle 19:45
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
autore
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.