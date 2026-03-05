San Siro è sold-out a tre giorni di distanza dal fischio d'inizio del derby tra Milan e Inter, appuntamento fissato in calendario per domenica sera alle 20.45. Come precisa Calcio e Finanza, il tutto esaurito per la stracittadina farà registrare al Milan "il suo record d’incasso per quanto riguarda una partita casalinga in Serie A, superando i quasi 5,9 milioni di euro di un Milan-Inter di marzo 2019".

Se i numeri dovessero essere confermati, allora scivolerebbe al terzo posto il derby Milan-Inter del 22 aprile 2024 (5,74 milioni di euro) che consegnò la Seconda Stella ai nerazzurri guidati da Inzaghi.