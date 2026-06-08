Dopo una stagione trascorsa con la squadra femminile del Norimberga in prestito, Beatrix Fördös fa il suo ritorno all'Inter Women. La difensora ungherese, comunica il club tedesco, è diventata rapidamente un elemento chiave della difesa rossonera, collezionando 22 presenze nella Google Pixel Women's Bundesliga. Fördös ha giocato da titolare in tutte le partite segnando anche un gol nella partita casalinga contro l'Eintracht Francoforte. Grazie alle sue prestazioni, la ventiquattrenne ha giocato un ruolo importante nella salvezza del Norimberga.

Trixi torna a Milano, Cankaya: "Le auguriamo tutto il meglio"

Nonostante intense discussioni, le parti coinvolte non sono riuscite a trovare un accordo per la prosecuzione definitiva della collaborazione. Pertanto, Fördös farà ritorno all'Inter al termine del prestito. Questo il commento di Osman Cankaya, responsabile del settore calcio femminile: "Trixi si è integrata splendidamente fin dal primo giorno e, grazie alla sua qualità ed esperienza, è stata una parte importante della nostra squadra. Ha giocato un ruolo fondamentale nel raggiungimento del nostro obiettivo di rimanere in Bundesliga. Rispettiamo la situazione e auguriamo a Beatrix tutto il meglio per il suo futuro."