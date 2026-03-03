Il Como ci prova con maggiore convinzione, ma non riesce a scardinare la difesa dell'Inter: al Sinigaglia, il primo round delle semifinali di Coppa Italia, finisce 0-0. Un risultato che Cesc Fabregas commenta così a Sportmediaset: "Il risultato è questo, potevamo fare un gol, ci siamo andati più vicini noi. E' stata una gara a scacchi, molto tattica, contro la squadra più dominante della Serie A. Volevamo fare questa partita, siamo stati compatti e abbiamo creato tre occasioni importanti, quella di Alex Valle era più difficile da sbagliare che da mettere dentro. L'Inter ha fatto un tiro fortunato, doveva essere un cross quello di Darmian. Sono soddisfatto, ma mi lascia un sapore amaro questo 0-0. Poteva starci l'1-0".

Rivincita personale?

"No, questa cosa è solo per i perdenti. La gente aspetta il tuo passo falso, ma io sono sempre aperto a sentire ogni parere. Dobbiamo continuare a remare dalla stessa parte, ora riposiamo bene perché ora giochiamo ancora sabato, mentre l'Inter gioca domenica".

I giocatori dell'Inter si tengono stretto il pareggio, ma nel ritorno siete così sfavoriti?

"Bella domanda, non lo so. Noi siamo il Como, loro l'Inter. La mentalità è diversa, in questo momento. Noi proviamo sempre ad alzare l'asticella, ci siamo guadagnati il merito di giocarci una finale a San Siro. Se penso a dove eravamo due anni fa... Godiamoci il momento, manca tanto al ritorno. E' una domanda da fare a Chivu, l'Inter è venuta a giocare diversamente qui a Como rispetto a come gioca in campionato. I miei ragazzi hanno fatto una grande gara".

La storia del Como mi fa venire in mente quella della Samp che poi vinse lo Scudetto.

"Sono parole importanti, non so se parli del percorso o di quest'anno... Due anni fa è iniziato questo sogno, ora stiamo vedendo una crescita importante. Vogliamo continuare a crescere e magari un giorno lottare per qualcosa di più importante, ma senza dimenticarci da dove veniamo".