E' Matteo Darmian il primo a presentarsi a Sportmediaset dopo Como-Inter 0-0: "Sapevamo le loro qualità in palleggio, siamo stati bravi. Abbiamo avuto il giusto atteggiamento, volevamo una vittoria, ma è arrivato questo pari. C'è un derby importante domenica, poi penseremo al ritorno".

Risposta dopo il Bodo.

"Importante non avere preso gol, cerchiamo sempre di fare del nostro meglio nelle due fasi. Siamo riusciti a mantenere la porta inviolata, una buona cosa in vista del ritorno".

Avete speculato sul pareggio.

"Sappiamo le qualità del Como, li abbiamo rispettati. Questa semifinale si gioca su 180', era importante non perdere, anche se quando giochi per l'Inter vuoi sempre vincere. Stasera non è andata così, ma dobbiamo guardare alla doppia sfida".