Carlos Augusto commenta così, per Sportmediaset, lo 0-0 maturato tra Como e Inter nel primo round della semifinali di Coppa Italia:

Quanto sta mancando Lautaro Martinez?

“Chiaro che è il nostro capitano ed è importantissimo per la nostra squadra. Ma anche le altre punte hanno qualità, oggi abbiamo provato a vincerla ma non ci siamo riusciti. Ora pensiamo al derby”.

Rafa Leao ha parlato di derby come sfida di vita o morte.

“Giusto così, è un derby; una partita importante per entrambe le squadre. Ma a me non piace parlare tanto, dobbiamo essere concentrati sulla nostra squadra e vediamo cosa succede”.