"Era importante non perdere, ora giocheremo il ritorno in casa dove siamo forti. Derby? Può essere decisivo, dobbiamo essere convinti di vincere". Così Luis Henrique a Sportmediaset, dopo la semifinale d'andata di Coppa Italia che ha visto Como e Inter spartirsi la posta in palio senza segnare nessuna rete. 

Sezione: News / Data: Mar 03 marzo 2026 alle 23:15
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
