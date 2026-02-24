A poche ore dalla serata di Champions League che vedrà l'Inter andare a caccia della rimonta con il Bodo/Glimt, Beppe Marotta fa tappa al 'Premio di letteratura sportiva PC Milano Sandro Ciotti 2025'. A prendere parola davanti ai cronisti è Vito Cozzoli, autore del libro 'L'anima sociale e industriale dello sport' la cui prefazione è stata scritta proprio dal presidente dell'Inter: "L'idea è nata per raccontare l'anima sociale e industriale dello sport che sono complementari e si integrano. Lo sport è coesore sociale e ammortizzatore collettivo ma anche industria, crescita, sviluppo e innovazione. Lo sport è oggi un diritto per tutti e con la prefazione di Marotta abbiamo dimostrato che lo sport ha è una forza trasformatrice di cambiamento e crescita della nostra comunità".

"I valori dello sport sono tanti e tutti positivi - dice invece il numero uno del club nerazzurro, come raccolto da FcInterNews.it -. È una grande palestra di vita e non solo di obiettivi, ma racchiudono una crescita. Lo sport deve essere un diritto riconosciuto ma anche una pratica diffusa e tutti devono svolgere un'attività. Queso è un monito che mi sento di dire. Vito ha affrontato queste tematiche nel suo libro in modo molto puntiglioso. Sono contento per Vito, se lo merita perché ha scritto un libro di grande qualifica per un'opera che sicuramente ha un impatto molto positivo". Marotta poi va via 'dribblando' le domande sulla partita di questa sera.