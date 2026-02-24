Sarà praticamente impossibile vedere il Sinigaglia pieno per la sfida di Coppa Italia tra Como e Inter, valida per l'andata delle semifinali del torneo. Il portale Lariosport.it mette in evidenza come ci siano ancora quasi tremila posti disponibili tra Curva e distinti, a causa delle disposizioni dell'Osservatorio del Viminale che ha consentito l’acquisto dei tagliandi agli abbonati del Como, in prelazione, e poi a chiunque abbia sottoscritto il programma di fidelizzazione della società sportiva lariana entro lo scorso 31 dicembre. Non è stata comunicata la data di un'eventuale vendita libera.
In Curva ospiti sarà invece possibile l'accesso ai tifosi dell'Inter con Fidelity Card nerazzurra, purché residenti fuori dalla Lombardia, questo con l'intento di limitare il più possibile la presenza di tifosi nerazzurri al di fuori del settore ospiti.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
