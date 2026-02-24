Se per la corsia mancina non ci sono dubbi sulla presenza in campo stasera di Federico Dimarco, secondo Tuttosport diversi dubbi esistono riguardo a chi giocherà come quinto a destra contro il Bodo/Glimt. Dopo una bella prova in Norvegia, infatti, Darmian insidia Luis Henrique, tornato titolare contro il Lecce.

L'esperto italiano ha garantito infatti maggiore pericolosità in zona gol del brasiliano. Nelle stesse zolle, attenzione anche a Dumfries, finalmente convocato. Chiaramente non ha ritmo partita, ma in caso di bisogno potrebbe anche essere gettato nella mischia. Discorso valido anche per Diouf, che in Puglia ha fatto la differenza procurandosi i due corner dei gol nerazzurri.