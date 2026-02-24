Tensione alta tra Inter e Bodo/Glimt dopo le polemiche sul terreno sintetico nemmeno di nuova generazione sul quale si è giocato il match di andata. "Il Manchester City non aveva nemmeno nominato il campo – ha ricordato ieri il tecnico Knutsen, riferendosi all’1-3 rimediato anche dalla squadra di Guardiola -. Se è per questo, neanche noi siamo abituati a San Siro, ma pensiamo ad altro. Quello che fanno gli altri non è importante per noi: quelli che pensano troppo al freddo e ad altre cose non sono furbi…".
Il Corsport puntualizza: "La temperatura si sta alzando. E non solo quella atmosferica. Tanto più che pure Chivu è rimasto infastidito da una domanda di un giornalista che ha parlato di vergogna per l’Inter in caso di eliminazione con una formazione di una città di meno di 50mila abitanti".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
