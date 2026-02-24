Tensione alta tra Inter e Bodo/Glimt dopo le polemiche sul terreno sintetico nemmeno di nuova generazione sul quale si è giocato il match di andata. "Il Manchester City non aveva nemmeno nominato il campo – ha ricordato ieri il tecnico Knutsen, riferendosi all’1-3 rimediato anche dalla squadra di Guardiola -. Se è per questo, neanche noi siamo abituati a San Siro, ma pensiamo ad altro. Quello che fanno gli altri non è importante per noi: quelli che pensano troppo al freddo e ad altre cose non sono furbi…".

Il Corsport puntualizza: "La temperatura si sta alzando. E non solo quella atmosferica. Tanto più che pure Chivu è rimasto infastidito da una domanda di un giornalista che ha parlato di vergogna per l’Inter in caso di eliminazione con una formazione di una città di meno di 50mila abitanti".