Parlando ai microfoni di Mundo Betis, il tecnico della Juvenil A del club andaluso Javier Barrero presenta la gara che questo pomeriggio vedrà i biancoverdi opposti all'Inter nell'ottavo di finale di Youth League in programma al Konami Centre.

Come sta affrontando la squadra questa partita cruciale contro l'Inter? Ci sono anche alcuni giocatori chiave fuori, come Manu González, Oscar Masqué e Mario Navarro.

"Beh, la squadra è in ottima forma. Sono completamente ricaricati. Siamo molto emozionati e, anche se abbiamo alcuni giocatori fuori, ognuno è importante. La squadra ha una rosa solida che può compensare queste assenze. Ci piacerebbe molto averli con noi, ma ci sosterranno da lontano, a Siviglia".

Cosa pensi dell'avversario? Sei soddisfatto di questo abbinamento?

"Che siamo soddisfatti o meno, affrontiamo ogni partita con il massimo rispetto per i nostri avversari. Li abbiamo studiati la scorsa settimana. Posso dire che sono una squadra piena di energia, molto simile alla nostra. Sono una squadra che tende a segnare molti gol, e sono sicuro che assisteremo a un grande spettacolo, che speriamo vada a nostro favore. Abbiamo lavorato duramente per questa partita e vedremo una buona Inter e, molto probabilmente, un grande Betis".

Immagino che tu sia a conoscenza dell'interesse che la Juvenil A sta suscitando tra i tifosi del Betis. Quale messaggio vorresti inviare loro in vista della partita?

"Dico loro di state tranquilli. Non dobbiamo chiedere nulla ai tifosi del Betis. Semplicemente che, ogni volta che hanno tempo di guardare la squadra giovanile o una delle squadre del vivaio, si divertano. E possano stare tranquilli, perché stanno arrivando generazioni che porteranno a noi tifosi del Betis tanta gioia. Possono stare tranquilli".