Paolo Condò dedica il suo editoriale alla sfida di stasera tra Inter e Bodo/Glimt. "La prima qualità che l’Inter dovrebbe togliere stasera al Bodo è la leggerezza. Il Bodo s’è ormai costruito una solida letteratura da elfi palleggiatori agili, felici e spensierati. Stavolta però hanno qualcosa da perdere, la Norvegia non passa un turno a eliminazione di Champions da quasi 30 anni, e se due gol di margine sono un bel capitale di partenza, l’idea che l’Inter riesca in fretta a dimezzarlo apre scenari promettenti o angoscianti a seconda dei punti di vista".

"Il fatto che il campionato si sia praticamente risolto - prosegue - è una veranda sulla possibile primavera europea. Prima però occorre passare per una partita che è più larga della cruna di un ago, ma non di tanto. La presenza di Dimarco, il game changer della stagione nerazzurra, è il salto di qualità rispetto all’andata".