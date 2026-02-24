Michelangelo Rampulla, ex portiere tra le altre della Juventus, non ha dubbi. L'Inter rimonterà, eliminerà il Bodo e accederà agli ottavi di finale di Champions League. Ecco le sue parole ai microfoni di TMW Radio.

"Sono sicuro che passi in Champions, anche se il Bodo è una buona squadra. Non c'è paragone, aver perso 3-1 è un caso, dovuto a tanti fattori. Per me è nettamente più forte", le parole.