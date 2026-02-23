"Il problema degli arbitri? Non ho soluzioni, a me interessa il calcio". Così Walter Sabatini, parlando a Sky Sport del tema più caldo della Serie A ormai da inizio stagione. "Ci sono degli errori, ma la categoria arbitrale italiana non è così modesta come si racconta - la puntualizzazione dell'ex dirigente dell'Inter -. Anzi, i giocatori devono aiutare di più i direttori di gara. Non ce la faccio più a vedere i giocatori che simulano, ci comportiamo male, questo è un problema dei club che devono educare i propri tesserati. Non si capisce perché siamo un popolo di simulatori, poi andiamo in Europa e prendiamo tre gol. Il calcio non si gioca facendo le truffe transitorie, ma in maniera virile. Mi auguro che tutte e tre italiane in Champions siano euforiche o disperate, al di là di questi stati d'animo non si gioca a calcio in Europa. L'importante è non fare scene patetiche come se ne vedono da noi".