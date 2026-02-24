L'Inter si aggrappa ai numeri per sperare nel ribaltone contro il Bodo/Glimt. Come riporta oggi Tuttosport, infatti, i nerazzurri hanno uno score di 86 gol stagionali in 38 partite, 2,3 a incontro, ed è andata a segno in 20 delle ultime 24 partite in Champions League, mancando quest'anno la rete solo contro il Liverpool.

Il guaio è ovviamente l'assenza di Lautaro Martinez, alla sua defezione dovranno ovviare in prima battuta Thuram ed Esposito, nettamente favoriti su Bonny per prendersi una maglia da titolare. Sia il francese che l'azzurro hanno segnato due reti in Champions quest'anno, ma l'azzurro ha firmato l'ultima all'andata, mentre Thuram è ancora fermo alla doppietta del 17 settembre contro l'Ajax.