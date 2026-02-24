La buona notizia che la vigilia di Inter-Bodø ha regalato a Chivu è il rientro tra i convocati di Dumfries. Come conferma anche il Corsport, l'olandese si accomoderà in panchina questa sera riassaggiando l’atmosfera del Meazza. Ed è prevista per prossimi giorni anche il definitivo rientro in gruppo di Calhanoglu: "Il turco fino a ieri ha lavorato soltanto in parte con i compagni, ma spera di poter essere a disposizione già con il Genoa".

Chivu ha pochi dubbi di formazione: torna Barella, Zielinski in regia e Mkhitaryan in vantaggio su Sucic. Rispetto a una settimana fa, riecco anche Bisseck. Darmian insidia Luis Henrique, davanti Thuram con Esposito.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.