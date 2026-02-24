Altro che pre-accordo tra l'Inter e Diego Simeone per la prossima stagione, come ieri prospettavano da Chiringuito Tv. Secondo Tuttosport, al termine dell'annata in corso ci sarà il rinnovo con l'attuale tecnico, Cristian Chivu, fino al 2028 con un ritocco dell'ingaggio rispetto agli attuali 2,5 milioni l'anno. 

Era complicato pensare realmente che Simeone potesse trovare una quadra con l'Inter, come si legge, non solo per gli oltre 30 milioni annui di stipendio percepiti dall'Atletico Madrid, ma anche per l'ottimo lavoro che sta svolgendo il rumeno. 

