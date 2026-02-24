Nessuno stop per Chiffi e Piccinini. Secondo le informazioni della Gazzetta dello Sport, per gli arbitri di Bergamo e Milano non ci sarà alcuna punizione da parte di Rocchi, ma normale turnover.

Sugli episodi di Atalanta-Napoli: "Errore di Chiffi (poi corretto dal Var Aureliano), sul contatto Hien-Hojlund nel quale è poi l’attaccante del Napoli a impattare la gamba del difendente: il duello non ha comunque le basi forti per poter essere definito come calcio di rigore, che poi è stato correttamente tolto. Quanto alla rete annullata a Gutierrez sarebbe stato meglio - sempre secondo i vertici arbitrali - lasciar correre: vero che il braccio di Hien viene preso fra braccio sinistro e busto di Hojlund ma la dinamica e l’attrito fra i due non è tale da poter arrivare ad annullare quel che è un duello fatto anche di prese di posizione".

Su Milan-Parma: "Serviva l’azione immediata dell’arbitro in campo. Piccinini sarebbe dovuto andare dagli attaccanti a spiegare e rispiegare che ogni tentativo di ostruzione non va messo in atto; Piccinini non lo ha fatto abbastanza ma non per questo il gol era da annullare. Anzi, per i vertici arbitrali andava assegnato subito e non con l’intervento del Var (Camplone): i gesti di Valenti e Troilo, insomma, non sono considerati punibili nonostante la Regola 12, pagina 93, dica che «Ostacolare la progressione di un avversario significa mettersi sulla traiettoria dell’avversario per ostruirlo, bloccarlo, farlo rallentare o costringerlo ad un cambio di direzione quando il pallone non è a distanza di gioco da entrambi i calciatori». Poi, per la Can in questo caso, esiste modo e modo. E quello di Valenti non era tale da sanzionare. E nemmeno il salto (con successivo appoggio a due mani su Bartesaghi) di Troilo. E l’uscita di Corvi su Loftus-Cheek? Viene considerato scontro di gioco".