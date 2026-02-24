"Serve la giusta attenzione e il giusto spirito" dice Matteo Darmian, intervistato da Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt: "Non sarà facile, dobbiamo rimontare due gol ma abbiamo dimostrato quello che siamo capaci di fare. Servirà la miglior versione di noi per ribaltare il risultato".

Sarà importante l'approccio o servirà altro?

"Sì, l'approccio deve essere come sempre quest'anno. Da parte nostra dobbiamo scendere in campo come sempre e cercare di fare gol il prima possibile, ma non deve essere un'ossessione perché la partita è lunga".

Servirà anche sapere di essere più forti?

"Noi dobbiamo essere consapevoli della nostra forza ma non deve sfociare in presunzione. Dobbiamo essere noi stessi e lo dimostreremo questa sera".