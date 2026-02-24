"Chi andrà in Champions League? L’Inter che vincerà il campionato, poi il Milan e la Roma. Per il quarto posto vedo una corsa tra Atalanta e Como. Giocano bene, sono in fiducia, possono recuperare lo svantaggio da Napoli e Juventus. Certo, Raffaele Palladino e Cesc Fabregas non avranno margini di errore perché il distacco altrimenti non lo recuperi più. Però vedo cose interessantissime sia in casa Atalanta sia in casa Como". Questa la sentenza espressa alla Gazzetta dello Sport da Glenn Peter Stromberg, leggenda dell'Atalanta degli anni '80.