Tre gol, vittoria e qualificazione ai quarti di Youth League. Jamal Iddrissou è il protagonista assoluto dell'ottavo tra l'Inter Primavera e il Betis, terminata 5-3 per i nerazzurri: "Questa tripletta vale tantissimo, non me l'aspettavo. Poi ha portato la vittoria e il passaggio del turno, quindi sono contetissimo" dice con il pallone tra le braccia ai giornalisti presenti a Interello, compreso l'inviato di FcInterNews.it.

Cos'hai provato?

"Emozione folle, indescrivibile. Riuscire ad incidere in queste partite è una felicità per me".

Queste partite non sono mai chiuse, oggi la dimostrazione.

"Queste sono partite di Champions, non si sa mai cosa può succedere. Abbiamo iniziato benissimo con i due gol, poi quando cala l'attenzione finisce così. Poi siamo stati bravissimi a riprendere il risultato"

FcIN - Sabato l'esordio dal 1' con l'U23, ora la tipletta. Che momento è per te?

"Un grandissimo momento, però devo rimanere lucido e tranquillo e ascoltare i mister. Carbone e Vecchi mi aiutano tanto e mi danno consigli per migliorare".