Walter Novellino, ex allenatore e oggi consulente del Perugia, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato della lotta scudetto e del dominio dell'Inter di Chivu in Serie A, oggi a +10 sul secondo posto occupato dal Milan.

"L'Inter ha messo le mani sullo Scudetto? Al Milan manca l'uomo di qualità. Il Napoli ha avuto molti infortuni. Direi di sì, l'Inter ha le mani sullo Scudetto", la sua sentenza.