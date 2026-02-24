L'Inter a caccia della rimonta sul Bodo/Glimt. Secondo la Gazzetta dello Sport, per ribaltare l'1-3 dell'andata serviranno i... Fantastici 4: Akanji per difendere e svettare sui corner, Dimarco per spingere e crossare, Zielinski per dirigere e Pio Esposito per segnare alla Vieri.

"Recuperare due gol al Bodo e segnarne un terzo senza subirne. Questa è la missione. Tre a zero sarebbe il risultato perfetto per l’Inter, ma andrebbe bene anche un 4-1 o un 5-2. La regola sul valore doppio dei gol in trasferta è stata abolita. Non vanno disdegnati neppure i supplementari e gli eventuali rigori. L’importante è qualificarsi, per se stessi e per il calcio italiano, la Serie A non può restare fuori dagli ottavi di Champions. Non c’è solo l’Inter, domani Juve e Atalanta proveranno a ribaltare le sconfitte subite all’andata, ma il maggior numero di possibilità le ha l’Inter", si legge sulla rosea.