La storia dell'Inter è ricca di rimonte leggendarie nelle notti europee. La più recente, come ricorda il Corsport, è quella del 2010/11 in Champions League, quando i nerazzurri di Leonardo andarono a espugnare l'Allianz Arena del Bayern Monaco per 3-2 dopo aver perso a San Siro 1-0. In quel caso valeva ancora la regola dei gol in trasferta. Era il 15 marzo 2011, quasi 15 anni fa esatti.

"Invece sono addirittura 25 gli anni trascorsi da un ribaltone casalingo, ossia dal 4-1 contro l’Ipswich in Coppa Uefa (stagione 2001/02) seguito all’1-0 maturato in Inghilterra - si legge -. L’ultima tentata rimonta (2021/22) però è rimasta tale, dopo lo 0-2 del Liverpool a Milano e lo 0-1 firmato Lautaro ad Anfield. In tutto sono 4 i precedenti felici in Europa dopo una sconfitta con 2 gol di scarto: tutti maturati in casa contro Strasburgo (stagione 97/98, 2-0 e 3-0), Aston Villa (90/91, 2-0 e 3-0), Groningen (83/84, 2-0 e 5-1) e Liverpool (64/65, 3-1 e 3-0)".