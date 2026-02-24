Gigi Buffon torna a spendere parole importanti per Pio Esposito. Parlando al podcast 'La Tripletta' della Gazzetta dello Sport, l'ex portiere della Juventus ribadisce che a suo dire l'attaccante dell'Inter ha tutte le carte già in regola per essere la punta del futuro della Nazionale: "Ha un fisico strabordante e inevitabilmente l'impatto che in area e nei contatti è significativo e questo conta tanto. Poi ha un'umiltà incredibile, è intelligente, è determinato, vuole migliorare sempre e accetta di stare nel gruppo, anche se adesso non ha un ruolo da protagonista assoluto, con l'approccio giusto di chi sa che tra uno, due, tre o quattro anni toccherà a lui e dovrà dimostrare. Si sta preparando per questo".

Buffon racconta poi un aneddoto: "Con un dirigente molto importante italiano abbiamo iniziato a mandarci messaggi su di lui a dicembre 2024, quando era ancora allo Spezia, dicendoci: 'Non si scherza su uno così, mi sembra che abbia qualcosa'. E lui diceva che da due mesi lo sosteneva. E ogni domenica ci aggiornavamo. L'idea di pensare che reggesse il grande salto così non era scontato. Me lo sarei preso un rischio così fossi stato l'Inter e infatti lo hanno fatto". 

Sezione: Focus / Data: Mar 24 febbraio 2026 alle 14:07
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Print