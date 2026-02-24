Intervenuto a teatro nel corso di 'Viva El Tour' format itinerante di Viva El Futbol con Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, il noto tifoso interista Paolo Bonolis è tornato sulla questione Bastoni, tema centrale dello scorso Inter-Juventus. "Alessandro ha simulato. Il calcio per me è anche un gioco d’inganni, dove si fanno le finte, le tattiche cercando di mandare l’avversario da una parte per poi approfittarne dall’altra, e vedo che in ogni partita ci stanno dieci-quindici tipi di simulazioni di tutti i tipi", ha detto nel suo incipit Bonolis che poi spiega a suo modo di vedere le cose dove sta l'errore principale.

"Dall’inquadratura della Refcam si è visto che per quello che vedeva l’arbitro era fallo. Però c’è il VAR che non capisco perché in alcuni momenti deve essere silente. Ma la cosa che più mi stupisce non è che il VAR è silente con l’arbitro, l’arbitro che è quello che potrebbe intervenire non viene messo al corrente e lo fanno vedere a me che non posso fare niente e mi incazzo. Per cui io, tornando a Inter-Juventus, li capisco i tifosi juventini, li comprendo. È inutile che lo dici a me che alimento polemiche, lo scrivo sul giornale, scrivo infiniti articoli… In effetti Alessandro ha fatto una simulazione come se ne fanno decine nel corso di una partita, ma la conseguenza genera anche fenomeni di rabbia sociale gratuiti al fronte di una situazione accaduta come tante altre che ci sono state" ha concluso.