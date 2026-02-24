Dal prato di San Siro, Beppe Marotta offre le sue sensazioni a Sky Sport a pochi minuti da Inter-Bodo/Glimt, match di ritorno dei playoff di Champions League: "Rimonta? Nello sport tutte le imprese sono possibili, fortunatamente il margine di vantaggio per loro è importante ma non è irrimediabile. Ecco perché sono fiducioso nella nostra squadra, nei nostri giocatori, nella nostra determinazione, nel supporto della gente presente. Rispetto per gli avversari, ma non dobbiamo avere paura e dobbiamo dare tutto".

C'è Ronaldo il Fenomeno che può caricarvi...

"Beh, certamente, il fatto di emularlo un attimino sarebbe sufficiente per dare grinta ai nostri giovani".

In Spagna hanno parlato di pre-accordo tra l'Inter e Simeone.

"Definiamola una fake news, assolutamente. Non c'è neanche da parlarne perché siamo straordinariamente contenti di Chivu. Poi, forse, siamo stati un pochino fortunati, ma nella sostanza Chivu sta dimostrando di essere all'altezza dell'Inter".

Stasera c'è in ballo tanto dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista economico.

"Dal punto di vista economico è importante ma non rilevante, nel senso che oggi l'appuntamento è sportivo e gratifica la storia dell'Inter, per questo vogliamo onorarlo nel migliore dei modi. Poi è chiaro che se dovessimo mancare questo appuntamento andremmo a rimediare l'aspetto bilancistico in corsa. Ma non è un problema".