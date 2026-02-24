L'impennata in campionato regala all'Inter un momento super positivo a livello morale, considerando che era difficile ipotizzare un gap così ampio con Milan e Napoli guardando il calendario. E allora i nerazzurri intendono sfruttare l'onda positiva domestica per provare a rimontare in Champions dopo l'1-3 dell'andata in Norvegia: mancare gli ottavi sarebbe una immensa delusione.
QUI INTER – Chivu sorride: se da un lato il tecnico romeno deve ancora fare a meno di Calhanoglu e Lautaro, due colonne della squadra, dall'altro riabbraccia Dumfries dopo tre mesi e mezzo. L'esterno neerlandese torna tra i convocati e già questa è una notizia splendida. Rispetto a Lecce, si rivede anche Barella, che in campionato era squalificato. All'andata Bisseck, Dimarco, Zielinski, Luis Henrique e Thuram erano partiti dalla panchina, mentre oggi saranno tutti titolari. Dubbio a centrocampo: Mkhitaryan, Frattesi e Sucic si giocano una maglia. Esposito in vantaggio su Bonny per affiancare il Tikus.
QUI BODO/GLIMT – L'erba dell'avversario è sempre più... vera. Un discorso che vale per Hauge e compagni, considerando il sintetico nemmeno di ultima generazione che ha mietuto diverse vittime, checché ne dica Knutsen. Non si prevedono modifiche sostanziali tra i norvegesi a livello tattico, con il tecnico dei gialloneri che andrà avanti con il collaudato 4-3-3. Qualche dubbio in più sugli interpreti, anche se le indiscrezioni fanno pensare alla conferma totale dell'undici iniziale di mercoledì scorso.
---
PROBABILI FORMAZIONI:
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.
Panchina: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, De Vrij, Darmian, Dumfries, Carlos Augusto, Cocchi, Sucic, Diouf, Frattesi, Bonny, Lavelli.
Allenatore: Chivu.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Lautaro, Calhanoglu.
BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Fet, Berg, Evjen; Blomberg, Høgh, Hauge.
Panchina: Lyund, Sjong, Nielsen, Aleesami, Klinge, Auklend, Riisnæs, Saltnes, Chooly, Bassi, Määttä, Helmersen.
Allenatore: Knutsen.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Bro Hansen.
ARBITRO: Hernandez.
Assistenti: Sanchez Rojo e Naranjo.
Quarto ufficiale: Munuera.
Var: Del Cerro Grande.
Avar: Cuadra Fernandez.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
