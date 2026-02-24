Riccardo Trevisani non vede ancora una corsa scudetto conclusa, dopo il +10 in classifica per l'Inter sul Milan successivo all'ultima giornata di campionato. "Tendenzialmente il campionato è vicino alla fine, siamo al 75% ma non al 100%. Sono dieci punti. L'Inter rimonta col Bodo e fa la terza partita in sei giorni. Vince, si carica, tutti contenti. Inter-Genoa e Como-Inter vengono usate per riprendersi e si arriva al derby. Inter-Genoa finisce pari. Si arriva al derby a -8 perché non credo il Milan buchi la partita a Cremona. C'è lo scontro diretto, se si riallineano gli astri come all'andata vai a -5 e magari l'Inter ha ancora la Champions, è un campionato da giocare".

"Dopodiché se l'Inter non ribalta il Bodo o al prossimo turno il Milan finisce a -12, allora il derby diventa l'amichevole del sabato sera - aggiunge Trevisani -. Se l'Inter esce dalla Champions allora l'Inter vince il campionato al 100%. Il Milan deve tifare Inter in Champions"

