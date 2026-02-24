Dopo le voci riguardanti un possibile interessamento dell'Inter per Weston McKennieTuttosport sottolinea oggi come in realtà l'americano sia molto vicino a firmare il prolungamento con la Juventus. Un nuovo contratto da oltre 4 milioni di euro l'anno, bonus inclusi. Da decidere la durata dell'accordo ma sostanzialmente le parti sarebbero a un passo dal mettere tutto nero su bianco.

Mar 24 febbraio 2026
Autore: FcInterNews Redazione
