Riecco Denzel Dumfries. La notizia di giornata è la convocazione dell'esterno dopo tre mesi e mezzo di assenza, considerando che l'ultima partita giocata risale allo scorso 9 novembre contro la Lazio.

"La mossa di Denzel Dumfries sarebbe solo una carta estrema da usare in una notte altrettanto estrema: almeno in teoria, il ritorno alla convocazione dell’olandese è da considerarsi soltanto scenografica - spiega la Gazzetta dello Sport -. Dopo averlo fatto rientrare in gruppo dopo la sfida con il Lecce, Chivu vuole rifargli sentire l’aria di Champions, per poi lanciarlo effettivamente in campo dalla successiva sfida di A contro il Genoa sabato prossimo".

Diverso il discorso per Hakan Calhanoglu, non convocato ma comunque già oltre l'affaticamento muscolare di 8 giorni fa. "Ha bisogno di un paio di giorni in più rispetto al collega olandese. Anche Calha ha comunque fatto parte della seduta insieme al gruppo ieri mattina e verrà rivalutato dallo staff medico in vista del Genoa", si legge.