Sono otto i giocatori bloccati dal Giudice Sportivo e che saranno squalificati nella 27ª giornata di Serie A. Tra questi c'è anche l'interista Alessandro Bastoni, ammonito a Lecce e quindi out contro il Genoa (era in diffida). Fermati per una giornata anche Locatelli (Juventus), Dodo (Fiorentina), Walukiewicz (Sassuolo), Mina (Cagliari), Al-Musrati (Verona) e Ilkhan (Torino). Ultimo turno di squalifica ancora scontare per Orban (Verona). Da segnalare anche la prima sanzione per Stefan de Vrij. 

Sezione: Focus / Data: Mar 24 febbraio 2026 alle 16:17
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
