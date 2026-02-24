Sono otto i giocatori bloccati dal Giudice Sportivo e che saranno squalificati nella 27ª giornata di Serie A. Tra questi c'è anche l'interista Alessandro Bastoni, ammonito a Lecce e quindi out contro il Genoa (era in diffida). Fermati per una giornata anche Locatelli (Juventus), Dodo (Fiorentina), Walukiewicz (Sassuolo), Mina (Cagliari), Al-Musrati (Verona) e Ilkhan (Torino). Ultimo turno di squalifica ancora scontare per Orban (Verona). Da segnalare anche la prima sanzione per Stefan de Vrij.