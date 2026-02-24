Si rimonta con la testa o con le gambe? Questa una delle domande che viene posta a Matteo Darmian a Inter TV a poco più di un’ora dalla sfida contro il Bodo/Glimt: “Con entrambe - ha esordito -. Sappiamo che stasera sarà una partita difficile, ma cercheremo di fare del nostro meglio fin dal primo minuto per ribaltare il risultato dell’andata”.

Quanto è importante l’aiuto di tutti?

“L’abbiamo dimostrato in questi anni, la forza della squadra è il gruppo. Chiunque giochi dà il meglio e anche stasera lo dimostreremo”.

Stasera c’è anche il fattore San Siro.

“Può essere il dodicesimo uomo in campo, assolutamente sì. Sappiamo quanto possono darci e stasera ci sproneranno per aiutarci a ribaltare il risultato dell’andata”.